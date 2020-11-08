Трусова — о четверном риттбергере: всегда стремлюсь сделать первая, как и все прыжки

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что стремится стать первой в истории исполнительницей четверного риттбергера среди женщин.
«Я всегда стремлюсь сделать первая, как и все остальные прыжки. На чемпионате России? Всё посмотрите.
Как успеваю учить прыжки и соревноваться? Да, я учила прыжки, если вы про риттбергер и лутц с руками. Риттбергер я учила сразу после этапа, поэтому это никак не могло отвлекать меня от соревнований. А лутц с руками и без рук — почти нет разницы.
Не мешает ли, что достались сложные этапы с большой конкуренцией? Я люблю конкуренцию, никогда не смотрю на других и всегда стараюсь делать своё. Поэтому не мешает», — приводит слова Трусовой Sport24.
После короткой программы на этапе Кубка России в Казани Трусова менее балла уступает Алёне Косторной.
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