Трусова — о четверном риттбергере: всегда стремлюсь сделать первая, как и все прыжки

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что стремится стать первой в истории исполнительницей четверного риттбергера среди женщин.

«Я всегда стремлюсь сделать первая, как и все остальные прыжки. На чемпионате России? Всё посмотрите.

Как успеваю учить прыжки и соревноваться? Да, я учила прыжки, если вы про риттбергер и лутц с руками. Риттбергер я учила сразу после этапа, поэтому это никак не могло отвлекать меня от соревнований. А лутц с руками и без рук — почти нет разницы.

Не мешает ли, что достались сложные этапы с большой конкуренцией? Я люблю конкуренцию, никогда не смотрю на других и всегда стараюсь делать своё. Поэтому не мешает», — приводит слова Трусовой Sport24.

После короткой программы на этапе Кубка России в Казани Трусова менее балла уступает Алёне Косторной.