Евгений Семененко выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Казани
17-летний Евгений Семененко из Санкт-Петербурга выиграл короткую программу в мужском одиночном катании на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Вторым стал москвич Роман Савосин, третьим — ещё один петербуржец Макар Игнатов.
Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв показал седьмой результат.
Произвольную программу мужчины покажут завтра, 9 ноября.
Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Мужчины. Короткая программа
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 96,00
2. Роман Савосин (Москва) — 90,88
3. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) — 89,14
4. Илья Яблоков (Москва) — 86,57
5. Егор Рухин (Москва) — 81,28
6. Марк Кондратюк (Москва) — 75,54
7. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) — 74,55.
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