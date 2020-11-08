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Евгений Семененко выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Казани

Евгений Семененко выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Казани
Фигурное катание / Кубок России 0

17-летний Евгений Семененко из Санкт-Петербурга выиграл короткую программу в мужском одиночном катании на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Вторым стал москвич Роман Савосин, третьим — ещё один петербуржец Макар Игнатов.

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв показал седьмой результат.

Произвольную программу мужчины покажут завтра, 9 ноября.

Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Мужчины. Короткая программа

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 96,00
2. Роман Савосин (Москва) — 90,88
3. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) — 89,14
4. Илья Яблоков (Москва) — 86,57
5. Егор Рухин (Москва) — 81,28
6. Марк Кондратюк (Москва) — 75,54
7. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) — 74,55.

Фигурное катание. Кубок России-2021. Этап 4, Казань
Мужчины. Короткая программа
08 ноября 2020, воскресенье. 19:15 МСК
Окончено
1
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
96.00
2
Роман Савосин
Москва
90.88
3
Макар Игнатов
Санкт-Петербург
89.14
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Новости. Фигурное катание
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