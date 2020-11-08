Евгений Семененко выиграл короткую программу на этапе Кубка России в Казани

17-летний Евгений Семененко из Санкт-Петербурга выиграл короткую программу в мужском одиночном катании на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Вторым стал москвич Роман Савосин, третьим — ещё один петербуржец Макар Игнатов.

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв показал седьмой результат.

Произвольную программу мужчины покажут завтра, 9 ноября.

Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань

Мужчины. Короткая программа

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 96,00

2. Роман Савосин (Москва) — 90,88

3. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) — 89,14

4. Илья Яблоков (Москва) — 86,57

5. Егор Рухин (Москва) — 81,28

6. Марк Кондратюк (Москва) — 75,54

7. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) — 74,55.