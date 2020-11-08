Короткая программа Алёны Косторной на этапе Кубка России в Казани. Видео

Чемпионка Европы Алёна Косторная впервые в сезоне -2020/2021 представила на соревнованиях короткую программу, поставленную под композиции американской певицы Билли Айлиш. Дебют Косторной, в межсезонье перешедшей из группы Этери Тутбкридзе в академию Евгения Плющенко, состоялся на четвёртом этапе Кубка России в Казани.
В прокате Алёна не стала исполнять свой коронный элемент — тройной аксель, который ещё не успела полностью восстановить после смены коньков. Косторная исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп с ошибкой на выезде (степ-аут).
Косторная лидирует перед произвольной программой, почти на балл опережая Александру Трусову.
Права на видео принадлежат Первому каналу. Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube.
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