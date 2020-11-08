Бестемьянова: очень красивая программа, фантастические прыжки у Косторной, но были ошибки
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление женщин в короткой программе на четвёртом этапе Кубка России в Казани.
Лидирует Алёна Косторная, для которой это дебютный старт в сезоне-2020/2021. Менее балла уступает ей Александра Трусова. На третьей позиции – Майя Хромых.
«Очень красивая программа, фантастические прыжки у Алёны, но были ошибки. Однако я уверена, что через некоторое время ценность программы Алёны увеличится. Степ-аут на тройном акселе Трусовой дал оценку ниже по сравнению с двойным акселем Косторной, который она исполнила шикарно. Поэтому в отношении распределения мест после короткой программы у меня вопросов не возникает", — приводит слова Бестемьяновой News.ru.
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