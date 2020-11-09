Траньков — об участии в шоу вместе с Волосожар: больше спотыкались, чем катались

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступающий в спортивной паре со своей женой Татьяной Волосожар, прокомментировал участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание» в Москве. Волосожар и Траньков показали два номера – «Аве Мария» и Planned It All на песню в исполнении Бастиана Бейкера.
«7 ноября 2020. «Влюблённые в фигурное катание», арена ЦСКА на Автозаводской. Уф, ну и опыт. Последний раз катались вместе аж в феврале! В этот раз больше спотыкались, чем катались, но и за это спасибо!!! Спасибо за тепло, за лёд, за горящие глаза, спасибо, что живой!!!» — написал Траньков на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Максима Транькова в «Инстаграме».
В сезоне-2020/2021 Траньков тренирует спортивную пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов, которая также выступила в шоу «Влюблённые в фигурное катание». Волосожар участвует в телевизионном проекте «Ледниковый период», где её партнёром является актёр Евгений Пронин.
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