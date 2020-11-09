Шахрай: Хромых заслуживала первого места в короткой программе в Казани

Серебряный призёр Олимпийских игр – 1980 в парном катании Сергей Шахрай высказал мнение, что короткую программу на этапе Кубка России в Казани должна была выиграть ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых, а не перешедшая в межсезонье к Евгению Плющенко Алёна Косторная. Причина в том, что из тройки сильнейших только Хромых показала безупречный прокат.
«Мне выступление Хромых понравилось больше всего. Майя чисто выполнила все элементы, у неё была интересная программа, мне понравилась её выразительность, скорость исполнения элементов. Пока судьи не слишком это оценили, поэтому у Майи третье место. Но мне кажется, что Хромых заслуживала первого места, она была лучшей в этот вечер.
Алёна ограничилась двойным акселем. У неё была небольшая ошибка в каскаде – тройной флип — тройной тулуп. Там был нечёткий выезд, и это арбитры должны были отметить. Однако мнение судей разделилось: одни эту ошибку обнаружили, другие посчитали, что никакой ошибки нет, и они поставили за каскад плюсы. Это вызвало вопросы: некоторые судьи поставили за элемент плюс два, это незаслуженно высокая оценка. Но, тем не менее, Косторная захватила лидерство.
Саша Трусова идёт на втором месте. Она включила в программу тройной аксель, и опять у неё немного не получилось чисто исполнить элемент. Это называется step out – не чистый выезд из элемента. Мне показалось, что сегодня Саша была скована и зажата. Но мы знаем, насколько сильна Александра в произвольной программе, думаю, она будет бороться за победу», — приводит слова Шахрая «Советский спорт».
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