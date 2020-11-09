Первый тренер Косторной прокомментировала слова Алёны о Тутберидзе

Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года, первый тренер Алёны Косторной Марина Черкасова прокомментировала слова бывшей подопечной в адрес тренера Этери Тутберидзе.
Напомним, Косторная ушла от Тутберидзе в тренерскую академию Евгения Плющенко в межсезонье-2020. Недавно Алёна заявила, что в штабе Тутберидзе не принимали её предложений и что ей не нравилась программа.
«Не думаю, что Алёна говорила это со злым умыслом. Думаю, их отношения восстановятся, они будут хорошими.
Мы точно не знаем, что у них произошло, но опыт Жени Медведевой показывает, что это возможно. Тоже говорили о неприятностях, а в итоге они сейчас прекрасно работают.
У самой Этери обида есть. Каких девчонок она воспитала, прекрасно работая, их действительно вели долгое время! А тут одна ушла, другая, следующие. Конечно, это удар по тренеру. У меня уходят дети – мне больно. Что говорить о взрослых? Но такое решение они приняли, это их выбор», — приводят слова Черкасовой «Известия».
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