Инна Гончаренко оценила победу Косторной в короткой программе на этапе Кубка России

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала победу Алёны Косторной в короткой программе на четвёртом этапе Кубка России в Казани. Косторная выиграла короткую программу с результатом 78,15 балла, опередив Александру Трусову и Майю Хромых.
«Я понимаю, что это первый её старт после перехода, после сложного перерыва, и психологически ей было сложно. Видно, что она повзрослела, что у неё начался этап роста и формирования, и, учитывая всё, это успех, очень приличное начало.
Алёна – опытная спортсменка, чемпионка Европы, поэтому, конечно, нужно не срывать каскады, нужно делать точно вращения. И пока я не увидела прежнюю Алёну – это начало чего-то. А вот чего, увидим дальше, посмотрим на произвольную, насколько хватит её, чтобы выкатать блестящую программу. По короткой я пока такого запаса не увидела.
Алёна – очень яркая, красивая спортсменка. У неё интересная программа – она мне понравилась, и для меня она несколько перекликается с прошлогодней произвольной, так мне показалось по презентации. Это хорошо, интересно, мне понравилось», — цитирует Гончаренко ТАСС.
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