Самодурова — о своём графике выступлений: такую схему Мишин попробовал с Туктамышевой

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Кубка России в Казани. Она заняла четвёртое место с результатом 67,16 балла.

«Прокатом я довольна, потому что не всё получалось на 6-минутной разминке. Тем не менее я смогла собраться и откаталась лучше, чем на предыдущих стартах в Сочи и Минске. У меня ещё не было такого графика соревнований, чтобы шли три старта подряд с таким небольшим временным промежутком. А впереди ещё этап Гран-при в Москве. Но такую схему когда-то Алексей Николаевич попробовал с Лизой Туктамышевой, это дало результат. Да и мне самой хочется стартовать. Этот сезон такой, что надо дорожить каждый стартом», — приводит слова Самодуровой официальный сайт ФФККР.

После короткой программы лидирует Алёна Косторная (78,15).