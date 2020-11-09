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Самодурова — о своём графике выступлений: такую схему Мишин попробовал с Туктамышевой

Самодурова — о своём графике выступлений: такую схему Мишин попробовал с Туктамышевой
Фигурное катание / Кубок России 0

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Кубка России в Казани. Она заняла четвёртое место с результатом 67,16 балла.

«Прокатом я довольна, потому что не всё получалось на 6-минутной разминке. Тем не менее я смогла собраться и откаталась лучше, чем на предыдущих стартах в Сочи и Минске. У меня ещё не было такого графика соревнований, чтобы шли три старта подряд с таким небольшим временным промежутком. А впереди ещё этап Гран-при в Москве. Но такую схему когда-то Алексей Николаевич попробовал с Лизой Туктамышевой, это дало результат. Да и мне самой хочется стартовать. Этот сезон такой, что надо дорожить каждый стартом», — приводит слова Самодуровой официальный сайт ФФККР.

После короткой программы лидирует Алёна Косторная (78,15).

Косторная обыграла Трусову в короткой программе на этапе Кубка России в Казани
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