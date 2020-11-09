Второй месяц в эфире Первого канала идёт новый сезон телевизионного проекта «Ледниковый период». Его ведущей стала 18-летняя олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане Алина Загитова. Любители фигурного катания не перестают спорить, насколько удачно спортсменка вжилась в новое амплуа.

«Чемпионат» провёл опрос на тему «Нравится ли вам Алина Загитова в роли телеведущей?» 63% читателей «Чемпионата» считают, что Загитова прекрасно справляется с ролью ведущей. По мнению 19%, Алина пока набирается опыта, но уже видны огромные перспективы, и лишь 18% считают, что телевидение — это не её и что ей надо искать себя в другой области.

Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны. А во время национального первенства, как и в прошлом году, она будет выступать в новогоднем шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».