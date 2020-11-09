Инна Гончаренко — о Хромых: чистое, зрелое, взрослое катание. Красотка

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала третье место Майи Хромых в короткой программе на четвёртом этапе Кубка России в Казани. Хромых с результатом 76,89 балла уступила Алёне Косторной и Александре Трусовой.

«Хочу отметить Майю: последней всегда непросто кататься, но она показала чистое, зрелое, взрослое катание, красотка. Всё доделала безукоризненно, это был самый чистый прокат сегодня.

Да, судьи находят недостатки, у всех своя работа, но в таком накале, когда все ждали Сашу Трусову и Алёну Косторную, Майя показала свой характер. Мне очень понравилась её программа, хочется её поздравить с этим выступлением», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Также Гончаренко оценила победу Косторной.