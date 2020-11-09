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Алина Загитова показала огромный букет, который ей подарили. Фото

Алина Загитова показала огромный букет, который ей подарили. Фото
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова показала фото огромного букета, который ей подарили поклонники. Напомним, в минувшие выходные Загитова впервые в нынешнем сезоне откатала программы на публике, выйдя на лёд в рамках шоу в Москве.

«Спасибо всем, кто рядом со мной», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» teamzagitova.

До этого Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны. А во время национального первенства, как и в прошлом году, она будет выступать в новогоднем шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

63% читателей «Чемпионата» считают, что Загитова прекрасно справляется с ролью ведущей
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