Алёна Косторная объяснила, почему перекрасила волосы

Чемпионка Европы Алёна Косторная, которая выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани, рассказала, как ей пришла мысль поменять причёску.
«Как-то само это произошло. Я, как только перешла (от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. — Прим. «Чемпионата»), сразу отрезала волосы себе и осветлила их. Новая жизнь – новая я», — приводит слова спортсменки «Спорт Бизнес Online».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Алёны Косторной.
Также Алёна рассказала, кто ей шил платье для короткой программы.
«В общем, был конкурс от моей фан-группы, которую ведёт моя подружка. Я сама выбирала победителей и призёров, разыгрывали автографы. Но это конкурс любительских работ, не связан с выбором костюма для выступлений.
Костюм для короткой мне шили девочки, которые шили платье Вике Синициной. Сначала выбрали платье другого дизайнера, с ним не сработались. Вика посоветовала мне этих девочек, и это было попадание сто из ста», — добавила она.
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