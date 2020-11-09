Евгений Семененко выиграл четвёртый этап Кубка России в Казани

Евгений Семененко из Санкт-Петербурга стал победителем четвёртого этапа Кубка России в Казани в мужском одиночном катании. Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург), после короткой программы занимавший седьмое место, в итоге стал вторым. Третий результат продемонстрировал Макар Игнатов (Санкт-Петербург).
Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Мужчины. Итоговое положение
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 264,38.
2. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) — 257,35.
3. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) — 247,69.
4. Илья Яблоков (Москва) — 245,43.
5. Егор Рухин (Москва) — 234,90.
6. Роман Савосин (Москва) — 234,03.
7. Марк Кондратюк (Москва) — 219,89.
Сегодня, 9 ноября, также определится победительница соревнований в женском одиночном катании.
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