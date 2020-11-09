Евгений Семененко выиграл четвёртый этап Кубка России в Казани

Евгений Семененко из Санкт-Петербурга стал победителем четвёртого этапа Кубка России в Казани в мужском одиночном катании. Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург), после короткой программы занимавший седьмое место, в итоге стал вторым. Третий результат продемонстрировал Макар Игнатов (Санкт-Петербург).



Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань

Мужчины. Итоговое положение

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 264,38.

2. Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) — 257,35.

3. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) — 247,69.

4. Илья Яблоков (Москва) — 245,43.

5. Егор Рухин (Москва) — 234,90.

6. Роман Савосин (Москва) — 234,03.

7. Марк Кондратюк (Москва) — 219,89.

Сегодня, 9 ноября, также определится победительница соревнований в женском одиночном катании.