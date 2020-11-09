Семененко: играем на прыжки с Колядой. Успехи – 50 на 50

Победитель четвёртого этапа Кубка России по фигурному катанию в Казани 17-летний Евгений Семененко рассказал, как соревнуется на прыжки со своим новым спарринг-партнёром по группе Алексея Мишина – серебряным призёром Олимпийских игр в команде Михаилом Колядой.
«У меня позитивные отношения с Колядой, на тренировках мы играем на прыжки, что является дополнительной мотивацией для меня. Играем на сальхов, на тулуп, успехи – 50 на 50, я к нему тянусь, у него мировой уровень катания, оно просто невероятное, стараюсь брать только лучшее», — приводит слова Семененко РИА «Новости».
Также Евгений прокомментировал своё выступление в Казани.
«Это мой личный рекорд по сумме двух программ. Но произвольную всё равно мог лучше откатать. Хотя доволен прокатом. Здесь я хотел откатать чисто и показать свои программы. Если заявят на Гран-при, буду к нему готовиться», — сказал Семененко.
Российский этап Гран-при пройдёт 18-22 ноября во дворце спорта «Мегаспорт».
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