12-летняя Вероника Жилина исполнила каскад из четверного и тройных прыжков на тренировке

12-летняя фигуристка Вероника Жилина на тренировке исполнила каскад из четверного тулупа и двух тройных прыжков – тулупа и сальхова. Видео, на котором Жилина делает сложнейший каскад, опубликовано на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».
«Молодец, Ника! Четверной тулуп – тройной тулуп – тройной сальхов. Вероника Жилина готовится к соревнованиям в Казани», — подписано видео.
Видео можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».
Напомним, в мае 2020 года Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Ранее стало известно, что Жилиной покорился сложнейший каскад из тройного акселя и тройного тулупа, а также четверной лутц.
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