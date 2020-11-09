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12-летняя Вероника Жилина исполнила каскад из четверного и тройных прыжков на тренировке

12-летняя Вероника Жилина исполнила каскад из четверного и тройных прыжков на тренировке
Фигурное катание / Прочие турниры 0

12-летняя фигуристка Вероника Жилина на тренировке исполнила каскад из четверного тулупа и двух тройных прыжков – тулупа и сальхова. Видео, на котором Жилина делает сложнейший каскад, опубликовано на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

«Молодец, Ника! Четверной тулуп – тройной тулуп – тройной сальхов. Вероника Жилина готовится к соревнованиям в Казани», — подписано видео.

Видео можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

Напомним, в мае 2020 года Жилина вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Ранее стало известно, что Жилиной покорился сложнейший каскад из тройного акселя и тройного тулупа, а также четверной лутц.

12-летняя Вероника Жилина чисто исполнила четверной лутц на тренировке
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