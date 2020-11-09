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Александра Трусова получила оценки, превышающие мировой рекорд

Александра Трусова получила оценки, превышающие мировой рекорд
Фигурное катание / Кубок России 0

Победительница этапа Кубка России в Казани в женском одиночном катании Александра Трусова получила от судей за исполнение произвольной программы оценки, превышающие принадлежащий ей же мировой рекорд – 166,62 балла. На четвёртом этапе национальных соревнований оценка Трусовой составила 171,21.

Сумма за две программы получилась также рекордной – 248,63. Здесь официальное достижение принадлежит Алёне Косторной, занявшей в Казани второе место, и составляет 247,59.

«Если бы не бонусы, баллы были бы меньше. Бонусы обычно не считаю», — приводит комментарий Трусовой РИА «Новости».

Александра имела в виду бонусы, которые судьи Кубка России дают за исполнение четверных прыжков. Трусова чисто исполнила три четверных — сальхов, лутц и тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Сольный тулуп Александре не удался, фигуристка упала.

Трусова выиграла этап Кубка России в Казани, у Косторной — серебро
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