Александра Трусова получила оценки, превышающие мировой рекорд

Победительница этапа Кубка России в Казани в женском одиночном катании Александра Трусова получила от судей за исполнение произвольной программы оценки, превышающие принадлежащий ей же мировой рекорд – 166,62 балла. На четвёртом этапе национальных соревнований оценка Трусовой составила 171,21.
Сумма за две программы получилась также рекордной – 248,63. Здесь официальное достижение принадлежит Алёне Косторной, занявшей в Казани второе место, и составляет 247,59.
«Если бы не бонусы, баллы были бы меньше. Бонусы обычно не считаю», — приводит комментарий Трусовой РИА «Новости».
Александра имела в виду бонусы, которые судьи Кубка России дают за исполнение четверных прыжков. Трусова чисто исполнила три четверных — сальхов, лутц и тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Сольный тулуп Александре не удался, фигуристка упала.
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