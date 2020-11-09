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Жулин: Трусова катается на уровне мужчин, победить её при помощи хореографии нереально

Жулин: Трусова катается на уровне мужчин, победить её при помощи хореографии нереально
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Призёр Олимпийских игр известный тренер Александр Жулин прокомментировал выступление Александры Трусовой на этапе Кубка России в Казани. Трусова чисто исполнила три четверных прыжка — сальхов, лутц и тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Сольный тулуп Александре не удался, фигуристка упала.

«Сегодня Трусова оставила самое мощное впечатление. Даже с двумя ошибками привезла всем 24 балла за технику. Трусова — отдельное явление в фигурном катании. Катается на уровне мужчин, если не лучше. Победить её при помощи хореографии и пластики нереально. Все элементы у неё на уровне. Если человек владеет четырьмя четверными, это, конечно, явление. Косторная — хорошо, но 24 балла. Трусова главная фаворитка. Ну, есть Щербакова, Валиева. У них тоже прекрасное катание, скольжение. Если они покажут такой же контент, как у Трусовой, то всё возможно. Но пока не видел ни у одной девушки в фигурном катании, кроме Трусовой, четыре попытки четверных прыжков в одной программе. Это что-то. Я под большим впечатлением», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Трусова выиграла этап Кубка России в Казани, у Косторной — серебро
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