Бестемьянова: Трусова — это какая-то фантастика! Просто чудо!

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги выступления женщин в одиночном катании на этапе Кубка России в Казани. Победу с отрывом в 22 балла одержала Александра Трусова, чисто исполнившая три четверных прыжка. Второй стала Алёна Косторная, у неё это первый старт в сезоне.



«Трусова — это какая-то фантастика! Не зря её называют русской ракетой, просто чудо! Вижу желание Саши делать все эти многооборотные прыжки, ей это очень интересно. Цели Трусовой видны только ей, наверное. Мы должны Саше доверять.



Что касается Косторной, то для первого выступления очень даже прилично — красивая программа, роскошные прыжки. Немного войдёт в форму, тоже достойный соперник. Надеюсь, Косторная вернёт тройной аксель, и вообще, красота красотой.



Есть ли у Косторной шансы противостоять Трусовой и Щербаковой? Всё зависит от того, как девочки будут кататься. Смотрим на выступление Трусовой, но ведь два сбоя было. А если Трусова ещё четвертной риттбергер прыгнет? Какое тут соперничество?» — приводит слова Бестемьяновой корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Трусова выиграла этап Кубка России в Казани, у Косторной — серебро