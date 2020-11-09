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Трусова — о победе на этапе Кубка России в Казани: два падения — вообще недопустимо

Трусова — о победе на этапе Кубка России в Казани: два падения — вообще недопустимо
Фигурное катание / Кубок России 0

Фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление в произвольной программе на четвёртом этапе Кубка России в Казани, где она безоговорочно выиграла, на 22 балла опередив ставшую второй Алёну Косторную.

16-летняя Трусова в произвольной программе чисто исполнила три четверных прыжка — сальхов, лутц и тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Сольный четверной тулуп Александре не удался, фигуристка упала.

«Сделала сальхов, лутц, потом был тулуп. Тулуп мне легче всего прыгать, но, наверное, не хватает концентрации. А каскад лутц — риттбергер… Не знаю, почему второй раз подряд ошибка. Наверное, надо ещё больше работать. Не сказать, что довольна прокатом. Два падения — вообще недопустимо.

Будет ли на следующих соревнованиях четверной риттбергер? Всё увидите на следующих соревнованиях, ничего не могу сказать», — приводит слова Трусовой Sport24.

Трусова выиграла этап Кубка России в Казани, у Косторной — серебро
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