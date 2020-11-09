Трусова — о победе на этапе Кубка России в Казани: два падения — вообще недопустимо

Фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление в произвольной программе на четвёртом этапе Кубка России в Казани, где она безоговорочно выиграла, на 22 балла опередив ставшую второй Алёну Косторную.
16-летняя Трусова в произвольной программе чисто исполнила три четверных прыжка — сальхов, лутц и тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Сольный четверной тулуп Александре не удался, фигуристка упала.
«Сделала сальхов, лутц, потом был тулуп. Тулуп мне легче всего прыгать, но, наверное, не хватает концентрации. А каскад лутц — риттбергер… Не знаю, почему второй раз подряд ошибка. Наверное, надо ещё больше работать. Не сказать, что довольна прокатом. Два падения — вообще недопустимо.
Будет ли на следующих соревнованиях четверной риттбергер? Всё увидите на следующих соревнованиях, ничего не могу сказать», — приводит слова Трусовой Sport24.
- 9 ноября 2020
-
20:50
-
20:41
-
20:30
-
20:20
-
20:14
-
19:47
-
18:24
-
18:03
-
17:44
-
17:17
-
16:18
-
13:28
-
12:32
-
12:15
-
12:01
-
11:57
-
11:22
-
11:06
-
11:05
-
10:30
-
09:22
-
09:18
-
09:10
-
00:30
-
00:05
- 8 ноября 2020
-
22:55
-
22:27
-
21:48
-
21:24
-
21:07
-
20:49
-
20:37
-
19:47
-
19:33
-
19:03