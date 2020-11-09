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Премьера произвольной программы Алёны Косторной на этапе Кубка России в Казани. Видео

Премьера произвольной программы Алёны Косторной на этапе Кубка России в Казани. Видео
Фигурное катание / Кубок России 0

Четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани стал первым стартом в сезоне-2020/2021 для чемпионки Европы Алёны Косторной. В межсезонье спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

В произвольной программе, поставленной канадкой Ше-Линн Бурн на музыку поляка Абеля Коженёвски к трём кинофильмам, Алёна не стала исполнять коронный тройной аксель. В интервью Косторная объяснила, что прыжок не готов, так как она только две недели раскатывает новые коньки, предшественники которых сломались. Без элемента ультра-си Алёна сумела противопоставить четверным прыжкам Александры Трусовой только традиционно высокие компоненты, но этого не хватило, чтобы выиграть соревнования. Косторная на своём дебютном старте завоевала серебро.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала в YouTube. Права принадлежат Первому каналу.

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