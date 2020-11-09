Премьера произвольной программы Алёны Косторной на этапе Кубка России в Казани. Видео

Четвёртый этап Кубка России по фигурному катанию в Казани стал первым стартом в сезоне-2020/2021 для чемпионки Европы Алёны Косторной. В межсезонье спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

В произвольной программе, поставленной канадкой Ше-Линн Бурн на музыку поляка Абеля Коженёвски к трём кинофильмам, Алёна не стала исполнять коронный тройной аксель. В интервью Косторная объяснила, что прыжок не готов, так как она только две недели раскатывает новые коньки, предшественники которых сломались. Без элемента ультра-си Алёна сумела противопоставить четверным прыжкам Александры Трусовой только традиционно высокие компоненты, но этого не хватило, чтобы выиграть соревнования. Косторная на своём дебютном старте завоевала серебро.

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