«Кайфанула от души». Туктамышева — об участии в шоу «Влюблённые в фигурное катание»
Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от участия в гала-концерте фестиваля «Влюблённые в фигурное катание», который прошёл в Москве 7 ноября.
Туктамышева выступила с двумя номерами. В первом отделении Елизавета показала короткую программу сезона-2019/2020 Drumming Song, а во втором – яркий показательный номер под культовую композицию Destination Calabria.
«На днях прошло шоу «Влюблённые в фигурное катание». Так счастлива была снова почувствовать этот кураж и драйв, увидеться с друзьями! Кайфанула от души. Атмосфера царила под стать названию», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
Туктамышева ответила на вопрос, мешает ли ей грудь во время прокатов
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