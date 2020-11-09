«Кайфанула от души». Туктамышева — об участии в шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от участия в гала-концерте фестиваля «Влюблённые в фигурное катание», который прошёл в Москве 7 ноября.

Туктамышева выступила с двумя номерами. В первом отделении Елизавета показала короткую программу сезона-2019/2020 Drumming Song, а во втором – яркий показательный номер под культовую композицию Destination Calabria.

«На днях прошло шоу «Влюблённые в фигурное катание». Так счастлива была снова почувствовать этот кураж и драйв, увидеться с друзьями! Кайфанула от души. Атмосфера царила под стать названию», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».