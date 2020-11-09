Михаил Коляда: хочется показать четверной лутц быстрее. Я соскучился

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018 Михаил Коляда подтвердил, что восстанавливает четверной лутц, который исполнял до перерыва, связанного с операцией и последующим восстановлением.
«Лутц? Потихонечку. Да, получается. Я очень хочу его показывать. Я правда соскучился. У меня в принципе жизнь поменялась очень сильно, очень много событий произошло за достаточно короткое время. Очень насыщенная такая жизнь сейчас. И я понимаю, если так можно сказать, что я не молодею, и всё очень хочется быстро реализовать. В общем, реализоваться на сто процентов. Поэтому хочется показать четверной лутц быстрее.
Алексей Николаевич говорит, что нельзя торопиться? Я с ним полностью согласен, нельзя торопиться (смеётся). Но мы находимся в такой ситуации, что надо за максимально короткое время показать максимально хорошую работу», — приводит слова Коляды Figureskating-online.
- 9 ноября 2020
-
23:55
-
23:25
-
23:01
-
22:31
-
22:14
-
21:21
-
21:12
-
20:50
-
20:41
-
20:30
-
20:20
-
20:14
-
19:47
-
18:24
-
18:03
-
17:44
-
17:17
-
16:18
-
13:28
-
12:32
-
12:15
-
12:01
-
11:57
-
11:22
-
11:06
-
11:05
-
10:30
-
09:22
-
09:18
-
09:10
-
00:30
-
00:05
- 8 ноября 2020
-
22:55
-
22:27
-
21:48