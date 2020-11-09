Михаил Коляда: хочется показать четверной лутц быстрее. Я соскучился

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018 Михаил Коляда подтвердил, что восстанавливает четверной лутц, который исполнял до перерыва, связанного с операцией и последующим восстановлением.

«Лутц? Потихонечку. Да, получается. Я очень хочу его показывать. Я правда соскучился. У меня в принципе жизнь поменялась очень сильно, очень много событий произошло за достаточно короткое время. Очень насыщенная такая жизнь сейчас. И я понимаю, если так можно сказать, что я не молодею, и всё очень хочется быстро реализовать. В общем, реализоваться на сто процентов. Поэтому хочется показать четверной лутц быстрее.

Алексей Николаевич говорит, что нельзя торопиться? Я с ним полностью согласен, нельзя торопиться (смеётся). Но мы находимся в такой ситуации, что надо за максимально короткое время показать максимально хорошую работу», — приводит слова Коляды Figureskating-online.