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Тарасова: Трусова – герой, заслуженно получила баллы выше, чем мировой рекорд

Тарасова: Трусова – герой, заслуженно получила баллы выше, чем мировой рекорд
Фигурное катание / Кубок России 0

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала прокат произвольной программы Александры Трусовой на этапе Кубка России в Казани. Трусова безоговорочно выиграла соревнования, чисто исполнив три четверных прыжка. После приземления с сольного четверного тулупа, шедшего третьим по очереди, фигуристка упала.

За произвольный прокат Александра получила 171,21 балла и в сумме набрала 248,63 очка. Обе цифры превышают мировые рекорды.

«Все катались нечисто, но Саша сделала три четверных и не сделала только один — третий. Зато четвёртый она исполнила во второй половине программы с блеском и в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Трусова – герой. Она заслуженно получила баллы выше, чем мировой рекорд, пусть он и неофициальный. Значит, будет официальным в скором времени.

Ей надо в программе чуть передохнуть перед заходом на третий четверной. Ведь мужчины далеко не все вставляют столько четверных подряд в программу. Есть над чем работать, одно из вращений было оценено на третий уровень, но это её ошибка – она не досчиталась оборота. В целом, это было очень хорошее выступление. Очень", — приводи слова Тарасовой РИА «Новости».

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