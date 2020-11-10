Тарасова: Трусова – герой, заслуженно получила баллы выше, чем мировой рекорд

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала прокат произвольной программы Александры Трусовой на этапе Кубка России в Казани. Трусова безоговорочно выиграла соревнования, чисто исполнив три четверных прыжка. После приземления с сольного четверного тулупа, шедшего третьим по очереди, фигуристка упала.
За произвольный прокат Александра получила 171,21 балла и в сумме набрала 248,63 очка. Обе цифры превышают мировые рекорды.
«Все катались нечисто, но Саша сделала три четверных и не сделала только один — третий. Зато четвёртый она исполнила во второй половине программы с блеском и в каскаде с ойлером и тройным сальховом. Трусова – герой. Она заслуженно получила баллы выше, чем мировой рекорд, пусть он и неофициальный. Значит, будет официальным в скором времени.
Ей надо в программе чуть передохнуть перед заходом на третий четверной. Ведь мужчины далеко не все вставляют столько четверных подряд в программу. Есть над чем работать, одно из вращений было оценено на третий уровень, но это её ошибка – она не досчиталась оборота. В целом, это было очень хорошее выступление. Очень", — приводи слова Тарасовой РИА «Новости».
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