Костнер: с Туктамышевой обсуждаем всё, что не касается фигурного катания

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года, чемпионка мира 2012 года и пятикратная чемпионка Европы итальянская фигуристка Каролина Костнер рассказала, с кем из российских фигуристов продолжает общаться, после завершения работы с тренером Алексеем Мишиным.

«В России я почувствовала крепкую дружбу, когда я тренировалась в Питере у профессора Мишина… Он научил меня не только мудрости, но и дружбе, которая нас связала. Теперь я очень привязана к Санкт-Петербургу и к России: у вас столько фигуристов-чемпионов, о которых мы здесь, в Италии, можем только мечтать. Это очень мощный двигатель для подрастающего поколения: дети видят, что победа возможна, что вот он – человек, который стал чемпионом мира или Олимпийских игр. А девушкам из других стран всё это намного сложнее, потому что все их кумиры не родились с ними в одной стране. Я так восхищаюсь этим в России… И да, конечно, мы общаемся. Например с Лизой Туктамышевой, Евгением Плющенко, Алексеем Ягудиным, который всегда был моим кумиром…

Обсуждаем ли с Лизой фигурное катание? Вообще, ещё когда мы тренировались вместе, мы почти всегда говорили о другом. Да и сейчас, когда общаемся, мы обсуждаем путешествия, поездки, кулинарию, в общем, всё, что не касается фигурного катания. Ну и, конечно, я не даю Лизе советов: она и так настоящий эксперт и сама знает, что и как ей нужно делать», — приводит слова Костнер «Советский спорт».