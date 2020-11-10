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Алёна Косторная: я задержусь в Казани, чтобы не терять времени

Алёна Косторная: я задержусь в Казани, чтобы не терять времени
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала о новой произвольной программе. На этапе Кубка России в Казани Косторная заняла второе место, уступив 22 балла Александре Трусовой.

«Эту произвольную мне ставила Ши-Линн Бурн. Тема программы – история любви. В зависимости от настроения, с каким я выйду на лёд, программу можно катать по-разному. Так что это и история любви, и программа-настроение.

Конечно, её надо ещё «чистить», отрабатывать, а времени остается не так много до Гран-при. Поэтому, чтобы не терять его, я задержусь в Казани до конца соревнований, так как все мои тренеры здесь. Завтра у меня выходной, а потом мы приступаем к тренировкам», — цитирует Косторную официальный сайт ФФККР.

Премьера произвольной программы Алёны Косторной на этапе Кубка России в Казани. Видео
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