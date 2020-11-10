Тарасова: не вижу, чем Косторная может обыграть Трусову при чистом прокате Саши

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала прокаты произвольных программ Александры Трусовой и Алёны Косторной на этапе Кубка России в Казани.

Трусова безоговорочно выиграла соревнования, чисто исполнив три четверных прыжка. После приземления с сольного четверного тулупа, шедшего третьим по очереди, фигуристка упала. За произвольный прокат Александра получила 171,21 балла и в сумме набрала 248,63 очка. Оба показателя превышают мировые рекорды. На счету Косторной 226,31 балла.

«Алёна показала нам, насколько она готова на сегодняшний день: она ещё не готова. У неё ещё идёт работа по восстановлению тройного акселя. Пожелаем ей его восстановить!

Пока я не вижу, чем она может обыграть Трусову при чистом прокате Саши. Алёне и Саше поставили практически одинаковую оценку за компоненты. Саша прибавила во второй оценке, девочки же развиваются всесторонне, пока не наступает пубертат», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».