Майя Хромых призналась, что ей не нравится её произвольная программа

Майя Хромых, занимающаяся под руководством тренерского штаба Этери Тутберидзе, поделилась впечатлениями от своей короткой и произвольной программ. На этапе Кубка России в Казани она заняла третье место.
«Дело не только в четверном, хотя, понятно, программу с ним надо накатывать. Но и в том, что новая короткая программа мне очень нравится — новый для меня образ, в ней я другая, а в произвольной такого ощущения нет.
Возможно, оно придёт. Произвольная действительно пока даётся тяжелее. Но программа поставлена, её надо довести до ума, чтобы было все на автомате, тогда и эмоции можно включить. Работы много, но я считаю: даже если что-то не нравится, надо сделать так, чтобы понравилось. То есть продолжать работу", — цитирует Хромых официальный сайт ФФККР.
Победительницей этапа в Казани стала Александра Трусова.
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