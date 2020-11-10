Майя Хромых призналась, что ей не нравится её произвольная программа

Майя Хромых, занимающаяся под руководством тренерского штаба Этери Тутберидзе, поделилась впечатлениями от своей короткой и произвольной программ. На этапе Кубка России в Казани она заняла третье место.

«Дело не только в четверном, хотя, понятно, программу с ним надо накатывать. Но и в том, что новая короткая программа мне очень нравится — новый для меня образ, в ней я другая, а в произвольной такого ощущения нет.

Возможно, оно придёт. Произвольная действительно пока даётся тяжелее. Но программа поставлена, её надо довести до ума, чтобы было все на автомате, тогда и эмоции можно включить. Работы много, но я считаю: даже если что-то не нравится, надо сделать так, чтобы понравилось. То есть продолжать работу", — цитирует Хромых официальный сайт ФФККР.

Победительницей этапа в Казани стала Александра Трусова.