Андрей Мозалёв: пока флип нестабилен, но я только недавно начал его учить

Чемпион мира по фигурного катанию среди юниоров Андрей Мозалёв заверил, что не будет отказываться от четверного флипа в произвольной программе. На этапе Кубка России в Казани он занял второе место.

«Нет, мы не будем ничего менять. Станем накатывать программы с четверным флипом, поскольку мне нужен второй четверной, помимо тулупа. Да, пока флип нестабилен, но я только недавно начал его учить. Нужно время, чтобы прыжок стабилизировать. То же самое раньше у меня случалось и с четверным тулупом, когда его учил, но мы добились его достойного исполнения. В любом случае надо двигаться дальше, нарабатывать новые четверные. Да и когда это делать, если не сейчас — в этом сезоне, который из-за пандемии немного скомканный», — приводит слова Мозалёва официальный сайт ФФККР.

Победителем соревнований в Казани стал Евгений Семененко.