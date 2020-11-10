Инна Гончаренко: у Косторной были неуверенные вращения. Она не совсем в форме

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала прокаты произвольных программ Александры Трусовой и Алёны Косторной на этапе Кубка России в Казани.

Трусова безоговорочно выиграла соревнования, чисто исполнив три четверных прыжка. После приземления с сольного четверного тулупа, шедшего третьим по очереди, фигуристка упала. За произвольный прокат Александра получила 171,21 балла и в сумме набрала 248,63 очка. Оба показателя превышают мировые рекорды. На счету Косторной 226,31 балла.

«Если говорить про Трусову, то она имеет такой набор, с которым конкурировать никто не смог. Косторная должна была дать чистый прокат, и она это сделала. Но вращения были не скоростные, неуверенные, она может делать их лучше. Видно, что не совсем в форме. Тоже объективное второе место.

Не забывайте, что у девочки первый прокат в сезоне. Рисковать надо будет на чемпионате России. Это мудрое и обоснованное решение, думаю, в том числе и тренерского штаба. Меня это не возмутило. Она не выползала со льда, заметных провалов у неё не было. Но в то же время ощущения звенящего проката не было. Когда она ехала в прошлом году «Ангела», короткую программу, то слезу вышибало. Сейчас этого нет», — цитируют Гончаренко «Известия».