Радионова: у Трусовой с Плющенко произошёл коннект. Результат мы видим

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова прокомментировала прокат произвольной программы Александры Трусовой на этапе Кубка России в Казани. Трусова безоговорочно выиграла соревнования, чисто исполнив три четверных прыжка. После приземления с сольного четверного тулупа, шедшего третьим по очереди, фигуристка упала.
За произвольный прокат Александра получила 171,21 балла и в сумме набрала 248,63 очка. Оба показателя превышают мировые рекорды.
«Мне очень понравилась Саша Трусова, она прибавляет от старта к старту, к ней приходит какая-то уверенность. Мне кажется, потому что прыжки становятся чётче. Она стала прыгать выше, плюс она усложняет контент, а в хореографическом плане она прибавила в этом сезоне очень сильно.
И очень круто, что у неё с Женей (Плющенко. — Прим. «Чемпионата») произошёл коннект, результат которого мы видим. А оцениваем мы спортсменок именно по результату. Судя по прогрессу Саши, у них сложился хороший тандем», — цитирует Радионову «Р-Спорт».
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