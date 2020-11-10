Скопцова: платье для моего выступления мама сшила за ночь с субботы на воскресенье

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин прокомментировали победу в ритм-танце на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Казани.

«Многое поменяли в ритм-танце. Катались в новых костюмах. Причём платье мне сшили за сегодняшнюю ночь. Для этой программы мне сшили ещё одно, очень красивое, но мы поняли, что оно не отображает вторую половину программы. И мама мне сшила новое за ночь с субботы на воскресенье — то, в котором я каталась. Сели вместе, начали делать, кто платье, кто перчатки. Мама у меня прекрасно шьёт.



После контрольных прокатов у нас был довольно большой перерыв, но мы знали, что будем выступать в Казани, поэтому очень готовились. Были некоторые шероховатости, связанные со здоровьем, но в целом мы благополучно смогли себя мобилизовать и подойти к соревнованиям в хорошей форме. В произвольной программе поменяли дорожку, некоторые связки. Мы довольны. Увидите», — цитирует Скопцову официальный сайт ФФККР.



«Спасибо тренерам за нашу подготовку. Отдельный им поклон. Считаю, нам многое удалось исправить из тех рекомендаций, которые нам дали на контрольных прокатах, много поменяли в ритм-танце», — сказал Алёшин.

Второе место после ритм-танца занимают Светлана Лизунова и Александр Вахнов, третьими идут Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко.