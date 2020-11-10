Скопцова: платье для моего выступления мама сшила за ночь с субботы на воскресенье

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин прокомментировали победу в ритм-танце на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Казани.
«Многое поменяли в ритм-танце. Катались в новых костюмах. Причём платье мне сшили за сегодняшнюю ночь. Для этой программы мне сшили ещё одно, очень красивое, но мы поняли, что оно не отображает вторую половину программы. И мама мне сшила новое за ночь с субботы на воскресенье — то, в котором я каталась. Сели вместе, начали делать, кто платье, кто перчатки. Мама у меня прекрасно шьёт.
После контрольных прокатов у нас был довольно большой перерыв, но мы знали, что будем выступать в Казани, поэтому очень готовились. Были некоторые шероховатости, связанные со здоровьем, но в целом мы благополучно смогли себя мобилизовать и подойти к соревнованиям в хорошей форме. В произвольной программе поменяли дорожку, некоторые связки. Мы довольны. Увидите», — цитирует Скопцову официальный сайт ФФККР.
«Спасибо тренерам за нашу подготовку. Отдельный им поклон. Считаю, нам многое удалось исправить из тех рекомендаций, которые нам дали на контрольных прокатах, много поменяли в ритм-танце», — сказал Алёшин.
Второе место после ритм-танца занимают Светлана Лизунова и Александр Вахнов, третьими идут Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко.
- 10 ноября 2020
-
11:55
-
11:26
-
11:25
-
10:32
-
10:00
-
09:49
-
09:29
-
09:12
-
09:04
-
00:53
-
00:26
-
00:16
- 9 ноября 2020
-
23:55
-
23:25
-
23:01
-
22:31
-
22:14
-
21:21
-
21:12
-
20:50
-
20:41
-
20:30
-
20:20
-
20:14
-
19:47
-
18:24
-
18:03
-
17:44
-
17:17
-
16:18
-
13:28
-
12:32
-
12:15
-
12:01
-
11:57