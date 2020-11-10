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Кому Александра Трусова обязана потрясающим выступлением в Казани?

Кому Александра Трусова обязана потрясающим выступлением в Казани?
Фигурное катание / Кубок России 0

Александра Трусова стала победительницей четвёртого этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Казани. За произвольный прокат Александра получила 171,21 балла и в сумме набрала 248,63 очка. Оба показателя превышают мировые рекорды.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Кому Александра Трусова обязана потрясающим выступлением в Казани?».

Пройти опрос можно по ссылке.

Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Женщины

1. Александра Трусова (Москва) – 248,63.
2. Алёна Косторная (Москва) – 226,31.
3. Майя Хромых (Москва) – 212,72.
4. Софья Самодурова (Санкт-Петербург) – 197,19.
5. Елизавета Нугуманова (Санкт-Петербург) – 190,05.
6. Ксения Цибинова (Москва) – 189,98.

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Новости. Фигурное катание
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