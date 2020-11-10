Радионова: у Косторной сырая произвольная программа

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова прокомментировала прокат произвольной программы Алёны Косторной на этапе Кубка России в Казани. Косторная заняла второе место, уступив лишь Александре Трусовой.

«Мне понравилась её программа. Она вообще под любую музыку будет очень гармонично смотреться, она может передавать любые образы. Но видно, что программа ещё сырая, они поставили её не так давно и работали дистанционно, это очень непросто. Думаю, её этот процесс захватил, ей понравилось, но в будущем они всё-таки поработают в обычном режиме, когда откроют границы.

Если бы постановка шла в реальных условиях, то Алёна бы ещё большему научилась у Ше-Линн Бурн. Думаю, они всё равно будут поддерживать связь, и компоненты Алёны после улучшения программы ещё улучшатся», — приводит слова Радионовой «Р-Спорт».