Президент ФФККР Горшков отреагировал на смерть Игоря Москвина

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал то, что сегодня, 10 ноября, в возрасте 91 года ушёл из жизни советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин.

«Это невосполнимая утрата, с именем Игоря Борисовича связано очень многое в истории нашего фигурного катания. Был период, когда я сам ещё был спортсменом сборной, много общался с Игорем Борисовичем, он подсказывал мне много полезных вещей. Тогда не было видеомагнитофонов, можно было снимать выступления и тренировки только на любительскую кинокамеру. И Москвин как раз занимался такими съёмками, а потом делился со мной своими хитростями, секретами, мы дружили, и я очень гордился этой дружбой.

Выражаю самые глубокие соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, всем родным и близким Игоря Борисовича. Это неожиданная трагедия, о которой стало известно только сегодня утром», — цитирует Горшкова ТАСС.