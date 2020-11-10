Ягудин оценил прокаты Трусовой и Косторной на Кубке России

Чемпион Олимпиады-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал прокаты произвольных программ Александры Трусовой и Алёны Косторной на этапе Кубка России в Казани.

Трусова безоговорочно выиграла соревнования, чисто исполнив три четверных прыжка. После приземления с сольного четверного тулупа, шедшего третьим по очереди, фигуристка упала. За произвольный прокат Александра получила 171,21 балла и в сумме набрала 248,63 очка. Оба показателя превышают мировые рекорды. На счету Косторной 226,31 балла.

«Что касается Трусовой и Косторной, то прямая аналогия этому — спортивная и художественная гимнастика. Мне очень хочется когда-нибудь наконец увидеть чистый-чистый прокат произвольной программы Саши, и всё-таки она всем дала жару. Она не только Русская Ракета, она в хоккейном смысле та самая Красная Машина — человек, который выходит и бомбит — четыре четверных прыжка, три из которых сделано, каскад «четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов» в конце программы — всё это очень круто.

Есть вопросы по презентации: на мой взгляд, трагизм и сила «Ромео и Джульетты» ушли в прыжки. Трагизм этой истории — это не совсем то, что ей подходит», — цитирует Ягудина ТАСС.

Также он поделился мнением о Косторной.

«Видно, что ей пока тяжело, и отсюда каскад «три-два», а не «три-три» в начале программы, отсюда отсутствие тройного акселя. Но давайте не забывать: это её первый официальный турнир после сложного перерыва», — добавил он.