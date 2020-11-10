Татьяна Тарасова объяснила, в чём Трусовой следует прибавить

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала прокат произвольной программы Александры Трусовой на этапе Кубка России в Казани. Трусова безоговорочно выиграла соревнования, чисто исполнив три четверных прыжка. После приземления с сольного четверного тулупа, шедшего третьим по очереди, фигуристка упала.

За произвольный прокат Александра получила 171,21 балла и в сумме набрала 248,63 очка. Оба показателя превышают мировые рекорды.

По словам Тарасовой, Трусовой надо поработать над скольжением.

«Я видела спортсменок, которые борются сами с собой, и это прекрасно. Саше удалось изумительным образом прыгнуть три из четырёх заявленных прыжков, с одного она упала.

Её страсть к четверным прыжкам меня восхищает, радостно на это смотреть. Она прибавила в катании – это уже не ребёнок, взрослая девушка, нужно поработать над скольжением, её надо поздравить», — цитирует Тарасову ТАСС.