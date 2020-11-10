Максим Траньков рассказал, сколько зарабатывают фигуристы в ледовых шоу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, сколько может заработать профессиональный фигурист за выступление в ледовом шоу.
«Я могу открыть карты, какая у меня была зарплата, когда я был олимпийским чемпионом. В последний мой сезон у нас с Татьяной (Волосожар. — Прим. «Чемпионата») была зарплата — все-все-все если собрать регионы, которые мы представляли, Москомспорт, министерство спорта — обычная зарплата, не беря шоу и какие-то сторонние заработки, — 120 тысяч рублей.
У меня была такая зарплата. 120 тысяч рублей, всё-всё вместе. Но чтобы заработать выход на лёд в шоу, ты должен показывать результаты в спорте. Это взаимосвязано. После Олимпиады – $ 18 тысяч. И даже в России меньше $ 13 тысяч (за участие в ледовом шоу. — Прим. «Чемпионата») не было.
Ну, сейчас уже нет. Прошло много лет, сейчас уже другие цены, другие расценки (смеётся). И шоу вообще сейчас ледовых нет в связи с ковидом, но на пике — да, рекордно около $ 18 тысяч», — рассказал Траньков в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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