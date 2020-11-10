Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин выиграли этап Кубка России в Казани

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин одержали победу на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар. Второе место заняли Светлана Лизунова и Александр Вахнов, третьими стали Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко.



Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань

Танцевальные пары. Итоговое положение

1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Москва) – 199,56.

2. Светлана Лизунова / Александр Вахнов (Москва) – 165,71.

3. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко (Москва) – 146,42.

На этапе Кубка России в Казани также должны были выступить танцевальные пары Александра Степанова/Иван Букин и Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, но спортсмены снялись с соревнований из-за болезни тренера.