Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин выиграли этап Кубка России в Казани
Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин одержали победу на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар. Второе место заняли Светлана Лизунова и Александр Вахнов, третьими стали Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко.
Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Танцевальные пары. Итоговое положение
1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Москва) – 199,56.
2. Светлана Лизунова / Александр Вахнов (Москва) – 165,71.
3. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко (Москва) – 146,42.
На этапе Кубка России в Казани также должны были выступить танцевальные пары Александра Степанова/Иван Букин и Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, но спортсмены снялись с соревнований из-за болезни тренера.
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