Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин выиграли этап Кубка России в Казани

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин выиграли этап Кубка России в Казани
Фигурное катание / Кубок России 0

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин одержали победу на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях танцевальных пар. Второе место заняли Светлана Лизунова и Александр Вахнов, третьими стали Юлия Тульцева и Анатолий Беловодченко.

Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Танцевальные пары. Итоговое положение
1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин (Москва) – 199,56.
2. Светлана Лизунова / Александр Вахнов (Москва) – 165,71.
3. Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко (Москва) – 146,42.

На этапе Кубка России в Казани также должны были выступить танцевальные пары Александра Степанова/Иван Букин и Софья Шевченко/Игорь Ерёменко, но спортсмены снялись с соревнований из-за болезни тренера.

Фигурное катание. Кубок России-2021. Этап 4, Казань
Танцы на льду. Произвольный танец
10 ноября 2020, вторник. 14:00 МСК
Окончено
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020