Матыцин назвал смерть Москвина невосполнимой потерей для российской спортивной семьи

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на известие о кончине советского и российского тренера по фигурному катанию Игоря Москвина. Он ушёл из жизни в возрасте 91 года.



«Российская спортивная семья понесла невосполнимую потерю в связи с уходом из жизни легендарного тренера Игоря Борисовича Москвина. Всю свою жизнь он посвятил фигурному катанию, столь любимому в нашей стране виду спорта, и внёс огромный вклад в его развитие. Это был неповторимый мастер своего дела, обладавший настоящим педагогическим талантом, воспитавший целую плеяду блестящих спортсменов.



От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично выражаю глубокие соболезнования супруге Игоря Борисовича Тамаре Николаевне Москвиной, всем родным, близким и воспитанникам легендарного тренера», — цитирует Матыцина официальный сайт минспорта России.



Игорь Москвин воспитал и подготовил плеяду выдающихся спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, супруга Тамара Москвина (пятикратная чемпионка СССР в одиночном катании, впоследствии выступавшая в парном вместе с Алексеем Мишиным, тренер олимпийских чемпионов), Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и многие другие. В браке у Игоря и Тамары Москвиных родились двое дочерей.