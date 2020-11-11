Матыцин назвал смерть Москвина невосполнимой потерей для российской спортивной семьи

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на известие о кончине советского и российского тренера по фигурному катанию Игоря Москвина. Он ушёл из жизни в возрасте 91 года.
«Российская спортивная семья понесла невосполнимую потерю в связи с уходом из жизни легендарного тренера Игоря Борисовича Москвина. Всю свою жизнь он посвятил фигурному катанию, столь любимому в нашей стране виду спорта, и внёс огромный вклад в его развитие. Это был неповторимый мастер своего дела, обладавший настоящим педагогическим талантом, воспитавший целую плеяду блестящих спортсменов.
От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично выражаю глубокие соболезнования супруге Игоря Борисовича Тамаре Николаевне Москвиной, всем родным, близким и воспитанникам легендарного тренера», — цитирует Матыцина официальный сайт минспорта России.
Игорь Москвин воспитал и подготовил плеяду выдающихся спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, супруга Тамара Москвина (пятикратная чемпионка СССР в одиночном катании, впоследствии выступавшая в парном вместе с Алексеем Мишиным, тренер олимпийских чемпионов), Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и многие другие. В браке у Игоря и Тамары Москвиных родились двое дочерей.
- 11 ноября 2020
-
00:55
-
00:43
-
00:06
- 10 ноября 2020
-
22:21
-
21:58
-
21:40
-
21:05
-
20:28
-
19:29
-
18:01
-
15:02
-
14:29
-
13:13
-
13:02
-
12:56
-
12:50
-
12:43
-
12:37
-
12:33
-
12:30
-
12:16
-
11:55
-
11:26
-
11:25
-
10:32
-
10:00
-
09:49
-
09:29
-
09:12
-
09:04
-
00:53
-
00:26
-
00:16
- 9 ноября 2020
-
23:55
-
23:25