Губерниев – о реакции Глейхенгауза на интервью с Загитовой: к моей работе нет равнодушных

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза, который ранее признался, что немного обиделся на него после интервью с фигуристкой Алиной Загитовой.
«Глейхенгауз сказал, что немного на меня обижен за интервью с Алиной? Мы с ним в прекрасных отношениях, это нормально. Это нормальная реакция наставника. Моя работа вызывает разные эмоции, но к ней нет равнодушных.
Выступление Алины, конечно, понравилось. Я очень люблю работать на таких праздниках. Видно, что это нравится людям. И если бы не пандемия, точно был бы полный зал. Я познакомился со многими ребятами: Энберт и Забияко, Тиффани Загорски, сделали фото с Лизой Туктамышевой… Всех фигуристов люблю, для меня этот спорт имеет значение», — цитирует Губерниева Sport24.
7 ноября на гала-концерте «Влюблённые в фигурное катание» Загитова выступила с прошлогодним показательным номером Outro, посвящённым ушедшей из жизни маме хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой. Во втором отделении Алина предстала в образе Эсмеральды из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Для фигуристки это было первое публичное выступление на льду за последние девять месяцев.
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