«Большая трагедия, большая утрата». Плющенко — о смерти Игоря Москвина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на новость о смерти советского и российского тренера по фигурному катанию Игоря Москвина. Сегодня, 10 ноября, он ушёл из жизни в возрасте 91 года.

«Большая трагедия, большая утрата. Игорь Борисович был великим специалистом, величайшим человеком. Нам его будет не хватать", — приводит слова Плющенко ТАСС.

Игорь Москвин воспитал и подготовил плеяду выдающихся спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, супруга Тамара Москвина (пятикратная чемпионка СССР в одиночном катании, впоследствии выступавшая в парном вместе с Алексеем Мишиным, тренер олимпийских чемпионов), Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и многие другие. В браке у Игоря и Тамары Москвиных родились двое дочерей.

На церемонии закрытия IX зимних Олимпийских игр (Иннсбрук, 1964) Москвин был знаменосцем команды СССР.