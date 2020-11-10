Warsaw Cup отменили из-за внезапного сокращения стран-участниц

Турнир по фигурному катанию Warsaw Cup 2020 из серии ISU Challenger отменён по причине массового снятия участников. Об этом организаторы сообщили на своей официальной странице в «Фейсбуке».
«С глубоким сожалением сообщаем, что Warsaw Cup 2020 отменён. Как Оргкомитет, мы делали всё, чтобы провести мероприятие, как и было запланировано. Предпринимали всё возможное, включая уменьшение количества судей, разрабатывали санитарные меры.
Причина отмены — внезапное сокращение стран-участниц. Приносим извинения за доставленные неудобства и надеемся, что предстоящий год принесёт нам больше радости и положительных решений и мы встретимся на Warsaw Cup 2021. Спасибо за понимание», — говорится в обращении организаторов.
Соревнования должны были проходить с 12 по 15 ноября.
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