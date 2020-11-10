Мишина и Галлямов лидируют среди пар после короткой программы на этапе КР в Казани

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе Кубка России, проходящем в Казани.

Мишина и Галлямов на пять сотых балла обошли ближайших преследователей — чемпионов Европы-2020 Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Замыкают тройку двукратные чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань

Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 79,66

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 79,61

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 78,72

4. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 71,95

5. Карина Акопова/Никита Рахманин – 68,01

Произвольную программу спортивные пары представят завтра, 11 ноября. Начало — 14:30 мск.