Мишина и Галлямов лидируют среди пар после короткой программы на этапе КР в Казани

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе Кубка России, проходящем в Казани.
Мишина и Галлямов на пять сотых балла обошли ближайших преследователей — чемпионов Европы-2020 Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.
Замыкают тройку двукратные чемпионы Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Фигурное катание. Кубок России. Четвёртый этап. Казань
Спортивные пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 79,66
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 79,61
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 78,72
4. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 71,95
5. Карина Акопова/Никита Рахманин – 68,01
Произвольную программу спортивные пары представят завтра, 11 ноября. Начало — 14:30 мск.
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