Загитова высказалась о Ягудине, дополнив пост смешной фотографией

Олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова высказалась в «Инстаграме» об олимпийском чемпионе в мужском одиночном катании Алексее Ягудине.

«Человек, который всегда поднимет настроение», — написала Алина.

Сообщение она дополнила смешной фотографией, как Алексей пытается проглотить микрофон.

Загитова и Ягудин — ведущие телепроекта «Ледниковый период».

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира.