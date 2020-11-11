Тамара Москвина — о смерти мужа: я потеряла самого близкого человека в моей жизни

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина отреагировала на известие о кончине своего мужа — советского и российского тренера Игоря Москвина. Он ушёл из жизни в возрасте 91 года.
«Я всегда себя чувствую хорошо. В моей жизни было много различный ситуаций, и я всегда стараюсь выходить из них наилучшим образом. Сегодня я потеряла самого близкого человека в моей жизни, и я могла бы спокойно сидеть в своем номере и плакать. Но наверняка он бы сказал мне: „Тамара, ты подготовила ребят вместе с другими специалистами, иди и доделай свое дело. А я тебя подожду“.
Обычно на тренировках, когда мы готовили программы, я и ребята получали от него критические замечания. Потому что удовлетворение от нашей работы получают зрители и судьи, а мы – профессионалы, всегда ищем, что бы еще сделать получше, что бы еще сделать почище, попривлекательнее, повеселее, чтобы удовлетворить все вкусы зрителей», — цитирует Москвину «Р-Спорт».
Игорь Москвин воспитал и подготовил плеяду выдающихся спортсменов, среди которых олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, супруга Тамара Москвина (пятикратная чемпионка СССР в одиночном катании, впоследствии выступавшая в парном вместе с Алексеем Мишиным, тренер олимпийских чемпионов), Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и многие другие. В браке у Игоря и Тамары Москвиных родились двое дочерей.
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