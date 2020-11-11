Мишина: нам сказали: вы едете в Казань, а готовы, не готовы – это наши проблемы

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали победу в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на четвёртом этапе Кубка России, проходящем в Казани. В конце октября Галлямов сообщил, что излечился от коронавируса.

«Мы довольны нашим прокатом. Наконец мы выступили на соревнованиях, если не считать контрольных прокатов. Долго ждали этого момента. Не сказать, чтобы мы много растеряли за это время, потому что сохраняется мышечная память. Когда мы вставали в пару с Настей, учили элементы, их уже запомнили, и нам достаточно пары дней, чтобы восстановить. Плюс-минус, конечно. Но главное – накатать и выкатать программу, выдержать короткую и произвольную. Наша задача в любом случае показать чистый прокат, к чему мы и будем стремиться», — цитирует Галлямова официальный сайт ФФККР.



«Мы готовились к московскому этапу Кубка России, который значился вторым, но по известным причинам не смогли принять участие. Пока Саша был на карантине, я не тренировалась. Мы вместе пропустили две недели. И потом нас фактически поставили перед фактом, сказали: вы едете в Казань, а готовы, не готовы – это наши проблемы, — сказала Мишина.

Произвольную программу спортивные пары представят сегодня, 11 ноября.