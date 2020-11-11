Козловский: 2-е место не имеет значения. Хотелось достойно выступить в память о Москвине

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Кубка России в Казани. Бойкова и Козловский набрали 79,61 балла, а Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 79,66 балла.

«Сегодняшний день не имеет никакого значения, весь спорт ушёл на второй план. Мы работали с Игорем Борисовичем Москвиным, ценили его, он до последнего приходил на каток. Поэтому для нас это тоже тяжёлая и непростая утрата. Сегодня мы искренне хотели показать достойное катание в память об Игоре Борисовиче.

Тамара Москвина ездит со своими спортсменами, делает свою работу. Мы не могли её подвести, она под таким давлением. Игорь Борисович для неё был намного ближе, чем для нас, и тем не менее она отдаёт нам частичку себя, это ценно для нас», — цитирует Козловского ТАСС.