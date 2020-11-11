Александра Бойкова — об Игоре Москвине: мой двойной аксель – его заслуга
Чемпионка Европы Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала печальное известие о кончине советского и российского тренера по фигурному катанию Игоря Москвина.
«Я и до парного катания, когда занималась одиночным катанием, встречалась в «Юбилейном» с Игорем Борисовичем. И мой двойной аксель – его заслуга. Игорь Борисович был прекрасным человеком, тренером, и я считаю, нам посчастливилось непосредственно общаться и работать с ним», — приводит слова Бойковой официальный сайт ФФККР.
Вчера, 10 ноября, Бойкова и Козловский заняли второе место в короткой программе на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Лидерство захватили Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Козловский: 2-е место не имеет значения. Хотелось достойно выступить в память о Москвине
- 11 ноября 2020
-
10:40
-
10:39
-
10:27
-
10:21
-
00:55
-
00:43
-
00:06
- 10 ноября 2020
-
22:21
-
21:58
-
21:40
-
21:05
-
20:28
-
19:29
-
18:01
-
15:02
-
14:29
-
13:13
-
13:02
-
12:56
-
12:50
-
12:43
-
12:37
-
12:33
-
12:30
-
12:16
-
11:55
-
11:26
-
11:25
-
10:32
-
10:00
-
09:49
-
09:29
-
09:12
-
09:04
-
00:53
Партнерский контент