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Александра Бойкова — об Игоре Москвине: мой двойной аксель – его заслуга

Александра Бойкова — об Игоре Москвине: мой двойной аксель – его заслуга
Фигурное катание / Кубок России 0

Чемпионка Европы Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала печальное известие о кончине советского и российского тренера по фигурному катанию Игоря Москвина.

«Я и до парного катания, когда занималась одиночным катанием, встречалась в «Юбилейном» с Игорем Борисовичем. И мой двойной аксель – его заслуга. Игорь Борисович был прекрасным человеком, тренером, и я считаю, нам посчастливилось непосредственно общаться и работать с ним», — приводит слова Бойковой официальный сайт ФФККР.

Вчера, 10 ноября, Бойкова и Козловский заняли второе место в короткой программе на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани. Лидерство захватили Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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