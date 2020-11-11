Чемпион Европы Смирнов предсказал Трусовой проблемы по мере взросления

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов предположил, что со временем Александре Трусовой станет всё сложнее исполнять по несколько четверных прыжков в произвольной программе.

Напомним, 16-летняя Трусова выиграла четвёртый этап Кубка России в Казани. Она безоговорочно выиграла соревнования, чисто исполнив три четверных прыжка. После приземления с сольного четверного тулупа, шедшего третьим по очереди, фигуристка упала. За произвольный прокат Александра получила 171,21 балла и в сумме набрала 248,63 очка. Оба показателя превышают мировые рекорды.

«Очень тяжело делать такое количество прыжков. А с возрастом будет всё сложнее и сложнее. Но в этом и проявится чемпионский характер.

Мне интересно смотреть на её прыжки. Что показывает девочка, это уникально. Но катание у кого-то мне нравится больше», — цитирует Смирнова «Спорт день за днём».