Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Чемпион Европы Смирнов предсказал Трусовой проблемы по мере взросления

Чемпион Европы Смирнов предсказал Трусовой проблемы по мере взросления
Фигурное катание / Кубок России 0

Двукратный чемпион Европы в парном катании Александр Смирнов предположил, что со временем Александре Трусовой станет всё сложнее исполнять по несколько четверных прыжков в произвольной программе.

Напомним, 16-летняя Трусова выиграла четвёртый этап Кубка России в Казани. Она безоговорочно выиграла соревнования, чисто исполнив три четверных прыжка. После приземления с сольного четверного тулупа, шедшего третьим по очереди, фигуристка упала. За произвольный прокат Александра получила 171,21 балла и в сумме набрала 248,63 очка. Оба показателя превышают мировые рекорды.

«Очень тяжело делать такое количество прыжков. А с возрастом будет всё сложнее и сложнее. Но в этом и проявится чемпионский характер.

Мне интересно смотреть на её прыжки. Что показывает девочка, это уникально. Но катание у кого-то мне нравится больше», — цитирует Смирнова «Спорт день за днём».

Татьяна Тарасова объяснила, в чём Трусовой следует прибавить
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020